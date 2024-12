A Polícia Civil de Vilhena, por meio da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), anunciou a elucidação do homicídio de Anderson de Souza Dias, conhecido como DJ Andinho, e da tentativa de homicídio contra Jaime Lucas Nogueira Faria Kichel.

O crime ocorreu em 24 de julho de 2024, por volta das 19h30, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 2068, Setor 22, em Vilhena (RO).

De acordo com as investigações, DJ Andinho foi surpreendido por disparos de arma de fogo enquanto consertava seu veículo estacionado. Ele estava no banco do motorista quando foi atingido fatalmente. Jaime Lucas, que inicialmente acreditava tratar-se de um problema mecânico, aproximou-se para verificar e foi baleado no ombro. Tentando se defender, Jaime utilizou uma arma encontrada próxima ao corpo de Anderson para revidar, mas não conseguiu impedir a fuga do atirador.

Após diligências minuciosas, a DERCCV identificou A.L.S., conhecido como “Chuck” ou “Andrezinho”, como o principal suspeito. Membro de uma facção criminosa, ele é considerado perigoso. As investigações, conduzidas com metodologias especializadas, resultaram na completa elucidação do caso.

Com base nas provas coletadas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de A.L.S., que foi prontamente decretada pela Justiça. Contudo, o suspeito permanece foragido. Imagens do indivíduo foram divulgadas, e a colaboração da população é solicitada por meio dos números 197 ou 190, com garantia de sigilo nas denúncias.

A Polícia Civil de Vilhena reafirma seu compromisso em esclarecer crimes e garantir a segurança da comunidade. Este caso evidencia a eficiência do trabalho da DERCCV e a dedicação das forças policiais em promover justiça.