Após meses de investigações e operações policiais, Maico Raimundo da Silva, considerado um criminoso de alta periculosidade em Rondônia, foi localizado em uma propriedade rural nas proximidades do distrito de Guatá, no estado do Mato Grosso.

Maico era procurado por uma série de crimes graves, incluindo homicídio, tentativa de feminicídio e troca de tiros com a polícia. Seus crimes ganharam notoriedade após o homicídio de um dentista e empresário de Vilhena, ocasião em que, durante a fuga, trocou tiros em Jaru com a PRF e a PM, resultando em uma grande ação policial em Rondônia. Sua trajetória criminosa abrangeu diversas cidades, levando a uma das maiores operações já registradas na região.

Sobre a Operação Argos

A operação, devidamente autorizada pelo Comando Geral da PMRO, sob a liderança do Cel PM Régis Wellington Braguin Silvério, teve como objetivo principal capturar o foragido Maico Raimundo da Silva. Trata-se de uma ação específica e estratégica conduzida pela Polícia Militar de Rondônia devido à alta periculosidade do criminoso, que representava uma grave ameaça à Ordem Pública.

Denominada Operação Argos, em referência ao gigante mitológico de muitos olhos que simboliza vigilância constante, o nome foi escolhido para representar a natureza estratégica e persistente da missão. Assim como Argos era conhecido por sua habilidade de enxergar tudo ao seu redor, a operação demonstrou vigilância incansável e uma busca determinada e ininterrupta para localizar e capturar Maico Raimundo da Silva.

Cada ação foi meticulosamente planejada, com as equipes de inteligência e policiamento ostensivo trabalhando de forma integrada para garantir que nenhum movimento passasse despercebido. A estratégia integrada incluiu o empenho de 20 Policiais Militares compostos por equipes de inteligência, efetivos do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) e da Companhia Independente de Policiamento Ostensivo de Buritis, que atuaram em sinergia com a PMMT (Polícia Militar do Mato Grosso). Essa colaboração interestadual reforçou a integração e a eficiência das corporações, assegurando o sucesso da operação.

Execução da Operação

O sucesso foi alcançado na manhã do dia 19 de dezembro de 2024, quando as equipes localizaram o foragido em um imóvel rural nas proximidades do distrito do Guatá, no estado do Mato Grosso, confirmando as informações coletadas pela Inteligência da PMRO. Após os Policiais Militares cercarem o imóvel onde o foragido estava escondido, foi ordenada sua rendição. No entanto, ele reagiu à abordagem portando uma pistola Glock 17, o que levou à utilização de força pelos agentes. O indivíduo foi alvejado e veio a óbito no local.

Compromisso da Polícia Militar e Governo do Estado

A captura de Maico Raimundo da Silva é uma demonstração clara do compromisso do Governo do Estado de Rondônia e do Comando Geral da PMRO em garantir a ordem pública e combater a criminalidade. A disponibilização de recursos, equipamentos e treinamento especializado foi fundamental para o sucesso da missão.

A PMRO enaltece a bravura, a dedicação e o profissionalismo de todos os policiais militares que participaram dessa operação histórica. O desfecho vitorioso envia uma mensagem clara: a justiça pode tardar, mas jamais falhará.

Aqueles que desafiam a lei devem lembrar que, por mais que se escondam, o braço da justiça é longo, paciente e inevitável. Esta foi uma resposta à altura das demandas da sociedade, que espera ações contundentes diante de ameaças tão graves.

A Corporação permanece vigilante e determinada a proteger a sociedade e a manter a ordem pública, custe o que custar. A Operação Argos é um marco de eficiência e perseverança, provando que nenhum criminoso está além do alcance da lei.