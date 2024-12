Nesta quarta (18), a direita brasileira, da qual o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) é vice-líder do PL na Câmara dos Deputados, trouxe um pouco de alívio em meio ao caos causado pela equipe do barbudinho na economia do Brasil.

Os parlamentares trabalharam duramente o dia pela revogação da lei que recriou o seguro obrigatório para acidentes de trânsito, o antigo DPVAT, que seria “rebatizado” agora como SPVAT pelo governo esquerdista, novamente mais uma tentativa de empurrar impostos para o bolso do povo brasileiro.

A oposição, ou seja, a direita brasileira, fez pressão até que o governo da esquerda não aguentou e recuou, fechando um acordo e retirando o DPVAT do texto para aprovar e garantir a continuidade da votação do pacote de corte de gastos. O projeto segue agora para o Senado.

A oposição reagiu, já que a cobrança do DPVAT foi extinta em 2020, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, por meio de um destaque, conseguiu derrubar a volta do seguro. O que seria mais uma pancada de impostos no bolso do brasileiro que já não aguenta mais tanta cobrança de imposto.

“Conseguimos barrar a tentativa de reinstaurar o DPVAT, uma proposta que considero não apenas vergonhosa, mas também desastrosa. Essa manobra do atual governo de esquerda seria mais um peso no bolso da população, que já não suporta mais arcar com os excessivos gastos e aumento de impostos do governo federal. Durante a gestão do presidente Bolsonaro, esse imposto havia sido extinto, e agora a esquerda tentou trazê-lo de volta para vigorar no próximo ano. Mas resistimos, e continuaremos lutando para proteger o povo brasileiro de medidas que só aumentam o sofrimento e a carga tributária,” declarou o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO).

Durante este ano, à esquerda até tentou e chegou a aprovar no Congresso Nacional uma lei que recriou o seguro (DPVAT), que havia sido renomeado Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito (SPVAT), que Lula chegou a sancionar, ou seja, colocar em vigor.