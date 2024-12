Uma emenda do senador Jaime Bagattoli (PL) vai garantir, a partir do próximo ano, a tão aguardada pavimentação do bairro Anchieta, em Cerejeiras (RO).

O valor, em questão, é de R$ 2 milhões para o asfaltamento de um dos bairros mais populosos do município. Para o senador, o valor assegurado promete mudar a realidade e o dia a dia dos moradores.

“A chegada do asfalto sempre é um momento para celebrar. É mais do que uma obra de infraestrutura é um passo importante para a valorização dos imóveis e, acima de tudo, para a qualidade de vida dos moradores. Parabenizo aqui a Prefeitura e a equipe técnica do município que estão trabalhando para a aplicação da emenda e, o quanto antes, entregar o bairro Anchieta devidamente asfaltado”, declarou o senador.

Com o valor destinado, o município dará início ao processo de licitação, previsto já para janeiro de 2025.