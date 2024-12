Na manhã desta sexta-feira, 20, o vereador diplomado Roberto Moraes de Souza, conhecido como “Nego”, visitou a redação do Extra de Rondônia para uma entrevista.

Durante a conversa, ele expressou gratidão pela conquista do mandato e compartilhou suas expectativas e prioridades para a atuação parlamentar.

Com a diplomação concluída, “Nego” afirmou que agora a ansiedade diminuiu, e o foco está em começar a trabalhar em prol da população. “Graças a Deus, conseguimos alcançar esse objetivo. A expectativa agora é começar os trabalhos a partir do dia 1º de janeiro de 2025 e atender às demandas da comunidade”, disse.

Entre as principais propostas, o vereador destacou a necessidade de melhorias nos serviços do INSS em Vilhena. Atualmente, a população enfrenta dificuldades com atendimentos em outras cidades e até estados. “Uma das primeiras demandas será buscar apoio de deputados federais e senadores para trazer de volta o atendimento do INSS para Vilhena. Isso é essencial para a nossa comunidade”, explicou.

Nego também mencionou articulações para trazer recursos ao município. “Já temos emendas previstas. Em fevereiro, vamos a Porto Velho, e o deputado Ande Oliveira já deixou o gabinete à disposição. Nosso objetivo é apoiar o prefeito e trazer melhorias para Vilhena”, comentou.

Sobre a composição da Mesa Diretora, “Nego” revelou que não participará do primeiro biênio, com articulação em andamento para que seja presidido pelo médico Celso Machado, mas que há possibilidades de integrar a gestão no segundo biênio. “Independente disso, estaremos unidos para colaborar com os novos vereadores e trabalhar pelo município”, destacou.

Ao final, o vereador eleito aproveitou para convidar a comunidade para sua posse no dia 1º de janeiro de 2025 e agradecer a todos que o apoiaram. “Dedico este diploma aos 1.279 eleitores que confiaram em mim e a toda a população de Vilhena. Quero ser um vereador para todos. Muito obrigado e gratidão a todos que me ajudaram”, concluiu.