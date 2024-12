Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores lançaram edital conjunto que visa a realização de concurso público no município de Cerejeiras.

O edital, publicado nesta sexta-feira, 20, detalha as vagas disponíveis e os salários para cada função, que chegam até R$ 4.519,85.

As inscrições serão realizadas pela internet, a partir do dia 23/12/2024 até o dia 23/01/2025, e somente será validada após a constatação do pagamento do boleto bancário.

Conforme o edital, a prova objetiva de múltipla escolha será realizada no dia 23 de fevereiro, em locais que serão divulgados pela organização em 11 de fevereiro.

>>> CONFIRA, ABAIXO, O EDITAL COM TODAS AS VAGAS E SALÁRIOS NA ÍNTEGRA: