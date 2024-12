A final da Copa Genus, que foi realizada em Porto Velho, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, contou com o apoio do deputado Cirone Deiró.

O parlamentar assegurou R$ 249 mil para a realização do evento. A copa está em sua 23ª edição e é considerada a maior competição de futebol de base do Estado de Rondônia.

Evaldo Silva, presidente do Genus e coordenador geral do evento, destacou a importância do apoio de Cirone. Segundo Evaldo, os recursos viabilizados pelo deputado foram investidos na alimentação de todos os atletas e comissão técnica das equipes participantes nos três dias de jogos e em kits esportivos com bolas e coletes de treinos.

A competição é promovida pelo Sport Club Genus, em parceria com a Associação Miners. De acordo com Evaldo, a copa reuniu atletas de 7 a 20 anos, divididos em cinco categorias. A final contou com a participação de 40 equipes, de sete regiões de Rondônia, além das convidadas dos estados do Acre e do Amazonas. Com a participação direta de cerca de 800 pessoas, entre atletas e dirigentes. O evento envolveu aproximadamente 5 mil participantes.

Segundo Evaldo, por se tratar da maior e mais tradicional competição das bases em Rondônia, a Copa Genus proporciona integração entre as equipes, envolvimento das famílias e oportunidade para revelação de novos talentos. “É um projeto que também melhora a saúde mental dos envolvidos e contribui com a qualidade de vida dos nossos jovens”, disse.

Resultados

Na categoria Sub-20, o Atlético JK, de Porto Velho, venceu o Seringueiras por 1 a 0 e se sagrou campeão. Já na categoria Sub-17, o título ficou com o Toque de Craque, de Cujubim, que superou o K-10, de Porto Velho, por 3 a 1. O Extrema, do distrito homônimo de Porto Velho, conquistou a categoria Sub-15, deixando o Real Madruga, de Costa Marques, na segunda colocação, com um placar de 1 a 0.

Nas categorias de base, o Nova Geração, de Porto Velho, conquistou o título do Sub-12 ao vencer o Furacão, de Alvorada do Oeste, por 3 a 2. O campeão do Sub-10 foi o Genus. No Sub-8, o Furacão, de Alvorada do Oeste, ficou com a taça ao derrotar a Arena Elsinho por 1 a 0.

Equipe de Cacoal vence no feminino

No futebol feminino, o Ginga Brasil, de Cacoal, se destacou e levou o título da categoria Sub-20, superando o Educando para o Futuro na contagem de pontos de um triangular.