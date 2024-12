As vítimas fatais do grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta cegonha na BR-364, entre Vilhena e Pimenta Bueno, próximo ao distrito do Guaporé, foram identificadas como Soeli Salete Mello da Silva, de 64 anos, Júlia Agnis Soares, de 14 anos, e Valentina Agnis dos Santos, de 6 anos (leia mais AQUI).

Os corpos foram resgatados e encaminhados para necropsia Vilhena. As três vítimas eram ex-moradoras de Colorado do Oeste e residiam atualmente em Porto Velho. Elas estavam a caminho de Colorado para celebrar o fim de ano com familiares.

Após os procedimentos legais, os corpos foram liberados para a funerária CenterPax, responsável pelos trâmites de velório e sepultamento.