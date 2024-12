A guarnição da Patrulha Reforço recebeu informações, em serviço anterior, de que na Rua Paraíba, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (Setor 19), em Vilhena, estaria ocorrendo tráfico de drogas.

O principal suspeito, identificado como E.G.F., de 48 anos, foi apontado como responsável pela comercialização de entorpecentes, especificamente pasta base de cocaína (crack).

Na sexta-feira, 20, por volta das 21h, durante patrulhamento na área, os policiais avistaram dois homens sentados em frente ao imóvel indicado, com o portão aberto. Ao abordar os suspeitos, os agentes notaram que E.G.F., demonstrou intenso nervosismo, levantando-se rapidamente ao perceber a aproximação da viatura. O segundo homem presente era vizinho do local.

Questionado sobre a denúncia, E.G.F., negou envolvimento direto com o tráfico e alegou que sua residência era frequentada por diversas pessoas, incluindo algumas que iam ao local na sua ausência. Contudo, durante revista pessoal, foram encontradas em seu short duas porções de crack, totalizando aproximadamente 4,6 gramas, além de um aparelho celular.

Com base nas evidências e no comportamento do suspeito, os policiais realizaram uma busca na residência. No imóvel, foram apreendidos: Quatro munições de calibre .38; Duas balanças de precisão; Sete aparelhos celulares; Aproximadamente 11 gramas de substância aparentando ser maconha; Cerca de 22,4 gramas de um pó branco semelhante a cocaína; Aproximadamente 16 gramas de crack, encontrados no quintal, embrulhados em uma sacola plástica; Um valor em dinheiro não especificado.

Diante dos fatos, E.G.F., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde o caso foi registrado para as providências cabíveis.