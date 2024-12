A Câmara de Vereadores escolheu dezembro de 2024 como o mês para alterar tudo que envolve recursos financeiro Cacoal.

Na última sessão ordinária, os parlamentares decidiram aprovar um verdadeiro “Pacote de Natal” beneficiando os políticos locais.

Além de, há duas semanas, aprovar projeto que reajusta o salário do prefeito, vice, secretários e dos próprios vereadores (considerado ilegal), a Câmara decidiu por aprovar, também, o aumento nos valores das diárias e o número de vagas no parlamento local, de 12 para 15 (leia mais AQUI).

Os projetos tiveram parecer favorável dos vereadores Valdomiro Corá, João Pichek, Lauro Garçon, Romeu Moreira, Paulinho do Cinema, Zivan Almeida, Magnison Mota, Ezequiel “Minduim”, Luiz Fritz e Edimar Kapiche).

O vereador Paulo Henrique foi contrário aos projetos e Toninho de Jesus e absteve na votação.

DIÁRIAS DE PREFEITO E VICE

Adailton Fúria (PSD) aumentou as diárias do prefeito e vice de forma unilateral, através do Decreto n° 10.104/PMC/2024.

Hoje, a diária intermunicipal é de R$ 562,16; com a mudança, a diária será de R$ 843,24. A Diária Interestadual (para dentro do Estado), será o dobro: R$ 1.686,48; E a Diária internacional (para fora do País) será pago o triplo: R$ 2.529,72.

Já no Legislativo, na sessão ordinária de 16 de dezembro, os vereadores aprovaram o projeto de resolução n° 06/24 para aumentar as diárias e atender a nova legislatura (2025/2028). Hoje, a diária intermunicipal é de R$ 562,16. Com a mudança, a diária será de R$ 772,97.

No caso de Diária Interestadual (para fora do Estado), o valor será o dobro: R$ 1.686,48; Já se for diária internacional (para fora do País), o valor será o triplo: R$ 2.529,72.

15 VEREADORES

Na mesma sessão ordinária, a maioria dos parlamentares também aprovou o número de vagas no Poder Legislativo, subindo de 12 para 15 vereadores, mas só a partir da eleição de 2028.