Na manhã do último sábado (21), o deputado estadual Cássio Gois (PSD), membro ativo da Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizou a entrega oficial de um trator agrícola cabinado, no valor de R$ 310 mil, fruto de recursos do seu mandato, destinada à Associação dos Produtores Rurais Padre Ezequiel (Aprupe), localizada na Linha 12, no município de Cacoal.

O evento aconteceu na sede da Associação e contou com a presença de produtores rurais, membros da comunidade local e lideranças da região. A entrega, segundo o parlamentar, visa fortalecer a produção agrícola da região, oferecendo mais eficiência e qualidade no trabalho no campo.

O equipamento, um trator New Holland TL5.90, possui especificações modernas, incluindo motor de 90 cavalos, tração 4×4, transmissão de 20 marchas à frente e 12 marchas à ré, além de cabine fechada com ar-condicionado, garantindo conforto ao operador durante as atividades agrícolas.

Durante a entrega, Cássio Gois destacou a importância do incentivo ao setor produtivo rural. “Nosso compromisso é com o fortalecimento do produtor em Rondônia. Este trator vai melhorar a produtividade e facilitar o dia a dia da Associação. É uma vitória da comunidade que acreditou e trabalhou para conquistar este benefício”, destacou o parlamentar.

Como membro da Comissão de Agropecuária e Política Rural, Cássio Gois tem se destacado e atuado diretamente em ações e projetos que visam beneficiar os produtores rurais, fortalecendo o desenvolvimento econômico e social no estado. A aquisição do trator atende uma demanda antiga dos associados da Aprupe, que buscam modernizar e mecanizar suas atividades, garantindo maior produção e competitividade no mercado.