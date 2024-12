A gestão do governador Marcos Rocha tem se destacado pelo compromisso com a segurança pública de Rondônia.

Desde o início de seu mandato, o governador implementou uma série de ações e investimentos que têm garantido maior segurança para a população e melhores condições de trabalho para os agentes das forças de segurança.

Com foco na modernização e integração das operações, o Governo do Estado realizou um investimento significativo em infraestrutura, tecnologia e capacitação. Um exemplo recente desse esforço é a inauguração do Centro Integrado de Operações II (CIOP-II) em Ji-Paraná, que reforça o atendimento emergencial e fortalece a presença das forças de segurança na região central do estado.

“O compromisso com a segurança pública é uma das prioridades da nossa gestão. Não medimos esforços para oferecer ferramentas modernas e um ambiente de trabalho digno para nossos policiais e bombeiros. Rondônia está mais segura, e isso é fruto de um trabalho conjunto e planejado”, afirmou o governador Marcos Rocha.

AVANÇOS EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA

Nos últimos anos, Rondônia avançou significativamente com a aquisição de equipamentos modernos, como sistemas de videomonitoramento, veículos e armamentos, além de reformas e construções de delegacias e batalhões.

O governo também investiu em soluções tecnológicas, como o Sistema Integrado de Segurança (SISEG) e o Sistema Interativo de Segurança, que otimizam o atendimento à população e permitem ações mais rápidas e assertivas por parte das forças de segurança.

Na área de infraestrutura, além do CIOP-II em Ji-Paraná, destacam-se reformas de unidades policiais e a expansão da central de videomonitoramento em Porto Velho, garantindo o uso de ferramentas inteligentes no combate à criminalidade.

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA

Outro ponto central da gestão de Marcos Rocha tem sido a valorização dos profissionais da segurança pública. Foram realizadas contratações e promoções, além de cursos de capacitação e atualização, proporcionando aos agentes conhecimentos alinhados às melhores práticas de segurança pública.

O secretário de Segurança Felipe Vital, destacou o impacto dessas iniciativas. “Estamos construindo um sistema de segurança pública mais eficiente e humano, onde a tecnologia e o preparo das equipes andam lado a lado. Esses investimentos refletem diretamente na melhoria do atendimento à população e na confiança que a sociedade deposita nas nossas forças de segurança”, afirmou o secretário.

RESULTADOS CONCRETOS

Os investimentos realizados já mostram resultados expressivos. Em 2024, o estado registrou uma redução significativa nos índices de crimes, como roubos e furtos, e um aumento no número de apreensões de armas e recaptura de foragidos. No período entre setembro e dezembro, apenas com a atuação do CIOP-II em Ji-Paraná, foram atendidas quase 13 mil chamadas de emergência e efetivadas centenas de ações preventivas.

Marcos Rocha finalizou ressaltando o impacto positivo de suas ações. “Os resultados falam por si. Estamos construindo um estado mais seguro, onde cada cidadão pode viver com tranquilidade. Continuaremos trabalhando para que Rondônia se torne referência em segurança pública no Brasil.”

Com investimentos estratégicos e uma gestão comprometida, o governador Marcos Rocha tem pavimentado um novo caminho para a segurança pública de Rondônia, transformando desafios em oportunidades e garantindo um futuro mais seguro para todos os rondonienses.