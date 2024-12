A Polícia Civil de Vilhena, por meio da Delegacia Especializada na Repressão dos Crimes Contra a Vida (DERCCV), elucidou uma tentativa de feminicídio que chocou a comunidade local, culminando na prisão do principal suspeito.

Detalhes do Crime

O crime ocorreu no dia 27 de setembro de 2024, na Rua 903, nº 2097, no bairro Boa Esperança. A vítima, identificada como L.A.O.M., foi brutalmente agredida no início da manhã com um martelo, sofrendo golpes que resultaram em traumatismo craniano grave e múltiplas fraturas no crânio. Além disso, ela foi atingida com instrumentos cortantes e teve sua cabeça repetidamente batida contra a parede.

Após ser abandonada no local, a vítima foi encontrada apenas no final do dia por familiares e socorrida para o hospital, onde permaneceu internada na UTI devido à gravidade das lesões.

Prisão do Suspeito

Em 1º de dezembro de 2024, outra ocorrência com características semelhantes ao crime contra L.A.O.M., foi registrada. Durante as investigações, C.A.A.S., já apontado como suspeito pela tentativa de feminicídio, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

A DERCCV representou pela prisão preventiva do indivíduo, que foi deferida e cumprida pela equipe de investigadores. O acusado permanece à disposição da Justiça enquanto o caso avança.

Compromisso com a Justiça

A Polícia Civil destacou o empenho da DERCCV em solucionar crimes graves na região, ressaltando a eficiência das investigações e o compromisso da instituição em promover a segurança da sociedade.

A colaboração da população foi essencial para o desfecho do caso, garantindo que o suspeito seja responsabilizado pelos atos cometidos e reforçando a sensação de segurança na comunidade vilhenense.

“A Delegacia Especializada na Repressão dos Crimes Contra a Vida (DERCCV) trabalha incessantemente para garantir justiça às vítimas e segurança à sociedade.”