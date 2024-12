Na tarde do último domingo (22), em Vilhena, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada enquanto realizava patrulhamento pela Avenida Paraná.

Um homem de 28 anos, identificado como P., solicitou apoio, relatando que um cachorro da raça pitbull havia invadido o quintal de sua residência e atacado seu cão.

No local, os policiais conversaram com a esposa de P., identificada como C., de 51 anos. Ela informou que o pitbull entrou em sua casa e atacou seu cachorro, deixando marcas de sangue em diversas áreas do imóvel, incluindo lavanderia, dispensa e cozinha.

C., contou ainda que, ao tentar separar os animais, ela e a dona do pitbull, A.R.R.E., de 24 anos, tentaram conter o ataque. Durante a confusão, C., teria empurrado A.R., que caiu no chão.

Por sua vez, A.R., explicou aos policiais que abriu o portão de sua casa para atender uma pessoa, momento em que seu pitbull escapou, avistou o cachorro da vizinha na rua e iniciou o ataque. Ela relatou que, enquanto tentavam apartar os animais, foi agredida por C., com socos, o que teria causado um hematoma em seu rosto. Além disso, A.R., afirmou ter sido ameaçada com palavras como: “Eu vou matar você e seu marido com uma arma, porque sou de facção.”

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado para os envolvidos. O cachorro ferido foi encaminhado pela dona do pitbull a uma clínica veterinária para atendimento.