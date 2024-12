No auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru, aconteceu a formatura da primeira turma de Medicina Veterinária do campus do IFRO, um curso gratuito oferecido por uma instituição federal.

O deputado federal Lúcio Mosquini foi o patrono da turma e grande idealizador desse projeto, que nasceu de sua visão em 2018. Mosquini trabalhou para trazer o curso a Jaru, e agora celebra junto aos novos médicos veterinários a realização de um sonho que transforma a história da cidade.

A solenidade contou com a presença do reitor do IFRO, professor Moisés, do diretor do campus de Jaru, professor Renato, do prefeito João Gonçalves Júnior, do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, além de centenas de pais, amigos e professores. O evento foi marcado pela emoção e simbolizou uma vitória não apenas para os formandos, mas para toda a comunidade.

Durante seu discurso, o deputado Lúcio Mosquini ressaltou a importância do investimento em educação. “Já destinei máquinas, asfalto e outros equipamentos para o município, mas com o tempo tudo isso se desgasta e acaba. A educação, no entanto, é um legado eterno, que não se perde com o passar dos anos. Este é o maior presente que um político pode deixar para as futuras gerações”, destacou Mosquini, emocionado com o marco histórico da formatura.