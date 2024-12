AMIGAS DE INFÂNCIA – Três amigas com suas vivências, objetivos, realizações, mas que mantém uma amizade duradoura desde a infância, mesmo morando há anos em estados diferentes do país. Minha filha a arquiteta BRUNA LINHARES TRAVENÇOLO reside em Campo Grande/MS, a advogada THALIA PENA em Cacoal/RO, e a médica LUMA NATACHI em São Paulo/RO. As amigas escolheram neste mês de dezembro, a cidade turística de Serra Negra à 150km da capital do estado, onde desfrutaram um final de semana juntas, e fizeram fotos na réplica da famosa Fontana di Trevi, um dos monumentos mais belos e conhecidos de Roma. Amanhã, DIA 27, na Cidade Morena do MS, festejaremos o aniversário da minha linda primogênita BRUNA, com toda a família reunida. APRESENTAÇÃO DE PROJETO EM SÃO PAULO – Durante final de semana na cidade turística de Serra Negra/SP, à 150km da capital do estado, onde as amigas desfrutaram final de semana, minha filha a arquiteta BRUNA LINHARES TRAVENÇOLO que reside em Campo Grande/MS, fez a última apresentação de projeto do ano de sua empresa AB ARQUITETURA com a sócia arquiteta Ana Carla Dal Pasqual, para a amiga advogada THALIA PENA de seu novo escritório de advocacia em Cacoal/RO. O foco da arquiteta Bruna foi desenvolver um projeto clássico e moderno, mas imprimindo a personalidade da advogada. Projeto apresentado, projeto Aprovado.

FELIZ ANO NOVO 2025 – POLIANA MIRANDA Na Capital do Café, em total clima natalino, com descontraído jantar, som ao vivo e mimos, no último dia 14, a noite foi marcada pelo tradicional JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO dos colaboradores e suas famílias das concessionárias PSV CACOAL – FIAT / CITRÖEN / GWM / PEUGEOT e PSV FIAT ROLIM DE MOURA do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. Na foto POLIANA MIRANDA ao lado do namorado Eduardo Henrique Mendes Felisberto. A empresária comandou a noite, com mensagem natalina e oração desejando um ANO 2025 com muita saúde e realizações

FELIZ ANO NOVO 2025 – CASA & DECORAÇÃO Registrei parte da grande equipe da tradicional e elegante CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia. Na foto os empresários sócios proprietários OTÁVIO FOLI com a filha Syndell e a netinha Marina, e WENDER GARCIA com as consultoras de vendas e colaboradoras

FELIZ ANO NOVO 2025 – DIMARE CACOAL Registrei na moderna e elegante DIMARE CACOAL franquia de móveis planejados em Cacoal/RO, os empresários sócios proprietários os irmãos WESLEY GARCIA e WENDER GARCIA, e OTÁVIO FOLI

FELIZ ANO NOVO 2025 – SICOOB FRONTEIRAS O SICOOB FRONTEIRAS soma mais de 24 mil cooperados, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Neste ano, a cooperativa que surgiu em Cacoal, no ano de 1999, por iniciativa de 59 empreendedores locais, completou 25 ANOS de atividade. Na foto parte da grande equipe de colaboradores da agência em Cacoal/RO, que foram presenteados com uma linda mala personalizada

REVISTA MARISA LINHARES NO SICOOB FRONTEIRAS O SICOOB FRONTEIRAS soma mais de 24 mil cooperados, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Neste ano, a cooperativa que surgiu em Cacoal, no ano de 1999, por iniciativa de 59 empreendedores locais, completou 25 ANOS de atividade. Na foto o advogado VORNEI BERNARDES DA COSTA assessor jurídico da renomada cooperativa recebeu a Revista MARISA LINHARES. O SICOOB FRONTEIRAS é um dos anunciantes e homenageado na EDIÇÃO ESPECIAL do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 na prestigiada revista FAMÍLIA NA DISNEY A diretora de negócios ROSILAINE REPISO IZIDORO do SICOOB FRONTEIRAS em Rondônia, Mato Groso e Mato Grosso do Sul, desfrutou temporada nos visitados parques temáticos da DISNEY em Orlando, na Flórida, com o esposo advogado Jonathan Izidoro e as lindas filhas Maria Eduarda e Maria Júlia.