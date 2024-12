A Associação de Ginástica de Vilhena (AGIV), localizada em Vilhena (RO), está com matrículas abertas para crianças, adolescentes e jovens de 06 a 17 anos interessadas em praticar Ginástica Rítmica.

A AGIV oferece bolsas integrais para alunas que atendam aos requisitos estabelecidos pela associação, proporcionando uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de novos talentos na modalidade.

As aulas acontecem duas vezes por semana, nos períodos da manhã e da tarde, em dois locais: no Ginásio Geraldão, localizado na Avenida Paraná, e no Ginásio Dona Magal, situado no Bairro São José.

A Ginástica Rítmica combina balé, dança e ginástica, utilizando aparelhos como fitas, bolas, arcos, maças e cordas. A prática, além de desenvolver habilidades físicas, contribui para a disciplina, concentração e autoestima das alunas. Em 2024, a AGIV obteve grandes resultados em competições no Brasil e na Região Norte, destacando o talento de suas alunas.

As bolsas integrais são oferecidas para aquelas que atendem aos critérios exigidos pela associação. Para as que não se encaixarem nos requisitos, será cobrada uma taxa de manutenção mensal no valor de R$ 50,00. As matrículas podem ser feitas por meio de um link específico, e para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp (69) 98118-4338.

Não perca essa oportunidade de fazer parte da AGIV e desenvolver seu talento na Ginástica Rítmica.