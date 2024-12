PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AGROFLORESTAL VALE DO GUAPORÉ LTDA – EPP, localizada na Fazenda Resstel (chácara Santo Antônio), Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, município de Alta Floresta d’Óeste

inscrita no CNPJ n° 34.733.618/0001-82, vem tornar público que requerer a Renovação da Licença de Operação n. 152149 referente ao processo administrativo nº 1801/00124/2007, à Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental (COLMAM) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), na categoria, Serraria com

desdobramento de madeira.

Vilhena/RO, 26 de dezembro de 2024.

_____________________________________________

AGROFLORESTAL VALE DO GUAPORÉ LTDA – EPP