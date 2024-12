A Atlética Vikings está organizando uma celebração inesquecível para saudar 2025 com o Reveillon Ragnarok, que ocorrerá no dia 31 de dezembro, no CTG.

O evento tem como principal objetivo criar um ambiente inclusivo e interativo, sem divisões de classe, promovendo a integração e a socialização entre os participantes.

De acordo com a assessoria da Atlética Vikings, o público-alvo do evento busca um espaço para se divertir e estabelecer novas conexões. “Nosso público é social e deseja exatamente isso: um espaço para se divertir e conhecer pessoas”, afirma a equipe organizadora.

Para garantir a animação, o Réveillon Ragnarok 2025 contará com um open bar exclusivo de vodka e cerveja durante toda a virada, além de um repertório musical diversificado, que reúne atrações de destaque nacional e regional.

As atrações confirmadas incluem: MC KS, artista de destaque nacional, responsável por hits de sucesso que prometem agitar a noite. Max e Welker, dupla sertaneja de São Paulo, com Max, ex-integrante da famosa dupla Hugo Pena e Gabriel. DJ Pedro Melo, de Cuiabá, conhecido por suas performances dinâmicas que exploram diversas vertentes do funk. DJ Netinho, referência na região de Cacoal, com vasta experiência em eventos de grande porte. Pmazzi DJ, um nome em ascensão na música eletrônica, com produções já tocadas por artistas como Vintage Culture. Fernanda, DJ renomada no cenário eletrônico de Rondônia, reconhecida por seus sets vibrantes. E Caio, uma promessa do meio eletrônico regional, com colaborações expressivas e uma carreira em crescimento.

Se você deseja começar 2025 em grande estilo, com muita música, alegria e novas conexões, o Réveillon Ragnarok é a escolha certa! Acompanhe o Instagram da Atlética Vikings clicando aqui para mais informações e não perca a chance de participar deste evento imperdível!