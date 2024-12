O prefeito eleito de Chupinguaia, Wesley Araújo, já definiu os integrantes do primeiro escalão que assumirão as principais pastas da administração municipal a partir do próximo dia 1º de janeiro de 2025.

Araújo reforçou que a escolha dos secretários seguiu critérios técnicos e de confiança, com o propósito de formar uma gestão eficiente e voltada para os interesses da população de Chupinguaia.

Ele destacou que a equipe trabalhará de forma integrada para enfrentar os desafios e buscar soluções que atendam às demandas do município.

A posse do novo governo está marcada para o dia 1º de janeiro de 2025.

>>> Confira os nomes que compõem o secretariado de Chupinguaia:

SECRETARIA DE SAÚDE: Osvaldo de Castro será responsável por comandar uma das pastas mais desafiadoras do município. Ele terá a missão de aprimorar os serviços de saúde, com foco na qualidade do atendimento à população.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Iziedi Merlotti Neto ficará à frente desta pasta estratégica, com o desafio de estruturar projetos e ações para o desenvolvimento sustentável do município.

CHEFIA DE GABINETE: Diana Bizi assume o posto para apoiar diretamente o prefeito em suas atividades administrativas e políticas, garantindo o funcionamento eficaz da gestão.

SECRETARIA DE ESPORTES: Junior Carlos estará à frente das iniciativas esportivas, buscando incentivar práticas que promovam saúde e integração comunitária.

SECRETARIA DE AGRICULTURA: Idinei Dummer foi escolhido para liderar a pasta, com a missão de fortalecer a agricultura, um dos principais pilares econômicos de Chupinguaia.

SECRETARIA DE OBRAS: Carlos Terra Rica comandará as ações de infraestrutura, com foco na manutenção e ampliação de estradas, além de outras obras essenciais.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: A Professora Maria Cândida assumirá a responsabilidade de melhorar a qualidade do ensino, capacitar profissionais e garantir acesso à educação.

SECRETARIA DE FAZENDA: José Carlos será o responsável por gerenciar as finanças do município, assegurando o equilíbrio orçamentário e a transparência nos recursos.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Ana Carla Amorim terá a missão de implementar políticas públicas voltadas para as populações mais vulneráveis, promovendo inclusão e cidadania.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: Jadson Paulino assume o cargo, encarregado de gerir os processos administrativos e garantir o bom funcionamento das secretarias.