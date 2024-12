Uma pesquisa recente do Instituto “Perfil Pesquisas” revelou que a gestão do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, é aprovada por 88% da população de Porto Velho.

O levantamento, realizado entre 16 e 19 de dezembro de 2024, entrevistou 2.050 eleitores nos 24 maiores municípios de Rondônia. Na Capital Porto Velho, o Instituto ouviu 700 Eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Na pergunta sobre a avaliação do mandato do Prefeito Hildon Chaves a frente da Prefeitura de Porto Velho, 88% dos entrevistados avaliaram a gestão como “ótima”, “boa” ou “regular”.

A pesquisa foi realizada por Iniciativa do Instituto, para avaliar, entre outros pontos, a avaliação do Mandato dos Prefeitos no final da gestão ou antes do início do segundo mandato.

O Instituto “Perfil Pesquisas”, com mais de 20 anos de experiência em pesquisas políticas, conduziu o estudo de forma presencial, utilizando questionários digitais geolocalizados. A amostra foi proporcional às estatísticas demográficas da região, considerando sexo, idade, religião, renda familiar, zona de moradia e escolaridade.

METODOLOGIA USADA PELO INSTITUTO PERFIL PESQUISAS

Aplicação de Questionário padrão Survey 100% Digital e Geolocalizado, modelado conforme o objetivo da pesquisa, contendo perguntas Espontâneas e Estimuladas, de acordo com as necessidades requeridas. Entrevista realizada de forma presencial “Face to Face ”, com coleta de dados em Zonas de trânsito de pessoas e em residências.

Período de Realização: De 16/12 a 19/12/2024 / Nível de Confiança: 95% / Universo: 1.264.896 Eleitores / Margem de Erro: 3,0 (três por cento) pontos percentuais, para mais ou para menos / Número de Entrevistas 2.050 (Duas mil e cinquenta) entrevistas no Estado de Rondônia – 700 (Setecentas) entrevistas na Cidade de Porto Velho.

>>> CONFIRA O GRÁFICO ABAIXO: