A Prefeitura de Vilhena, por meio do Decreto nº 63.822/2024, publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 26 de dezembro, abriu Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 27 de dezembro de 2024 e 7 de janeiro de 2025, por meio do link: https://sites.google.com/view/semedvilhena/seletivo2024.

Com carga horária de 40 horas semanais, o seletivo contempla os seguintes cargos: Professor Nível III, Orientador Educacional e Supervisor Escolar, com remuneração de R$ 3.847,00, acrescida de benefícios previstos em lei; Cuidador de Alunos e Secretário Escolar, com remuneração de R$ 1.450,00, também com benefícios garantidos.

Os candidatos aprovados serão contratados em caráter temporário, pelo período de 1 (um) ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

O edital completo, com todas as informações e requisitos para participação, está disponível no site oficial da Prefeitura de Vilhena, no endereço: https://www.vilhena.ro.gov.br/acesso-a-informacao/concursos.