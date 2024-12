Na tarde da última segunda-feira, 23 de dezembro, a deputada estadual Rosangela Donadon visitou o almoxarifado central da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) para acompanhar de perto a chegada de parte dos móveis adquiridos com os recursos que ela destinou para a renovação das unidades hospitalares do estado de Rondônia.

A deputada inspecionou as novas poltronas e sofás que serão distribuídos às unidades hospitalares de todas as regiões do estado. Esses móveis representam um investimento de mais de 5 milhões de reais e têm como objetivo proporcionar mais conforto e dignidade aos pacientes e seus familiares, especialmente para aqueles que acompanham os períodos de internação, tornando o atendimento mais humanizado.

Durante a visita, Rosangela Donadon reforçou a importância de fiscalizar a execução dos recursos públicos e destacou o impacto dessa ação. “É muito gratificante ver esses itens chegando e saber que em breve farão a diferença para os pacientes e suas famílias. Nosso objetivo é sempre trabalhar por melhorias concretas na saúde pública, promovendo bem-estar e respeito para quem mais precisa,” afirmou a deputada.

Nas redes sociais e entre os moradores que acompanham as ações parlamentares, a iniciativa tem sido amplamente elogiada. Muitos destacaram que a renovação dos móveis hospitalares representa um cuidado direto com quem enfrenta momentos de fragilidade e necessidade. Comentários como “finalmente algo voltado para o conforto de quem sofre nos hospitais” e “essa é uma deputada que olha para as pessoas” refletem o reconhecimento da população.

Os móveis, como poltronas e sofás, não apenas trazem conforto aos pacientes internados, mas também aliviam o cansaço e o desconforto dos familiares que permanecem longas horas ou dias ao lado de seus entes queridos durante o tratamento. A humanização do ambiente hospitalar é fundamental para o bem-estar emocional e físico de todos os envolvidos.

Com os móveis já no almoxarifado da SESAU, os próximos passos envolvem a organização logística para distribuir os itens às unidades hospitalares. A expectativa é que a instalação seja concluída em breve, beneficiando pacientes e acompanhantes em todo o estado de Rondônia.