O Governo de Rondônia realizou, na tarde da última quinta-feira (26), as cerimônias de promoções na Polícia Militar e a formatura do Curso de Formação de Sargentos (CFS) 2024.

O evento, ocorrido na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Cuniã, em Porto Velho, destacou a valorização e o reconhecimento da carreira militar, reforçando o compromisso com a capacitação dos profissionais da segurança pública.

O governador Marcos Rocha ressaltou a importância da ocasião para o fortalecimento da segurança no estado. “Essas promoções e formações representam o compromisso do Governo do Estado com a valorização e a capacitação da nossa Polícia Militar. Cada avanço na carreira dos nossos policiais reflete diretamente na qualidade da segurança oferecida à população”, afirmou.

Durante a solenidade, foram promovidos:

3 majores a tenente-coronel;

2 primeiros-tenentes a capitão;

48 segundos-tenentes a primeiro-tenente do Quadro de Administração;

75 terceiros-sargentos a segundo-sargento;

289 soldados a cabo PM.

Além disso, 69 novos sargentos concluíram com êxito o Curso de Formação de Sargentos 2024, capacitando-se para funções de liderança e gestão no âmbito militar.

Com uma carga horária de 850 horas e um investimento de R$ 952.525,88, o curso teve duração de seis meses, abrangendo as modalidades presencial e a distância. Os conteúdos incluíram Cultura Jurídica, Práticas Policiais, Técnicas de Funções Militares, além de instruções práticas de Armamento, Munição e Tiro Policial.

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Régis Braguin, destacou o impacto positivo das promoções e da formação para a corporação. “Cada promoção e cada formação são passos fundamentais na construção de uma Polícia Militar ainda mais eficiente e preparada. Parabenizo cada oficial e praça que hoje avança em sua trajetória profissional”, afirmou.

O secretário de Segurança, Defesa e Cidadania, coronel BM Felipe Vital, também enalteceu os avanços na área. “Esse evento simboliza o respeito e a dedicação que a gestão estadual tem com a segurança pública. Estamos avançando na profissionalização e na capacitação dos nossos policiais, que são verdadeiros pilares da proteção à sociedade”, concluiu.