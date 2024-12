No último sábado, 21 de dezembro, o Projeto Social “Missões” comemorou o encerramento das atividades de 2024 com uma grande celebração, destacando a transformação na vida de mais de 100 crianças ao longo do ano em Vilhena.

O evento marcou também a inauguração de um novo campo de futebol, que agora possui as medidas oficiais para jogos profissionais, amadores e de categorias de base, oferecendo melhores condições para as aulas da escolinha e para os treinamentos de jovens atletas.

O coordenador do projeto, pastor Adelar Machado, expressou sua gratidão e satisfação pelo impacto gerado: “É uma grande honra poder contribuir com o desenvolvimento dessas crianças. O esporte é uma poderosa ferramenta para ensinar disciplina, respeito e, acima de tudo, mostrar que elas podem ir além. Estamos trabalhando para oferecer não apenas a prática esportiva, mas também valores que vão ajudá-las a crescer como cidadãos. Hoje, vemos o reflexo de nosso trabalho com o sorriso de cada criança que passou por aqui em 2024”, afirmou.

Com 120 crianças atendidas ao longo de 2024, o projeto já está se preparando para as atividades de 2025, com o objetivo de ampliar ainda mais seu alcance e continuar promovendo a transformação por meio do esporte.

Além das crianças atendias pelo projeto, a cerimônia contou com a participação da equipe técnica que trabalha diretamente com as crianças e também com uma representante do Conselho Municipal Da Criança e do Adolescente (CMDCA), o gerente de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama e vereadores de Vilhena.