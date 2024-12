A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) e o Sindicato dos Árbitros de Futebol de Rondônia (SINDARFER) deram início às atividades para a temporada 2025.

Os testes físicos e teóricos ocorreram em Cacoal e contaram com a participação de 25 árbitros e assistentes habilitados para atuar na principal competição do estado, que terá início em fevereiro.

As avaliações foram realizadas com apoio da Prefeitura de Cacoal e do vereador Edimar Capicche, que disponibilizaram estrutura e logística para as atividades. A parte teórica aconteceu no Plenárinho da Câmara de Vereadores, enquanto os testes práticos foram realizados no Espaço Beira Rio.

O presidente do SINDARFER, Servilio Patrício, destacou a importância das avaliações para garantir o bom desempenho dos árbitros durante o campeonato. “Seguir as recomendações e realizar essas atividades é essencial para preparar nossa arbitragem para os jogos de alto nível que teremos. Quero agradecer o apoio da Prefeitura de Cacoal e do vereador Edimar Capicche, cuja parceria tem sido fundamental para a realização dessas ações”, afirmou Patrício.

Outras atividades de preparação estão previstas antes do início da competição.