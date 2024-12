O Hospital Municipal São Lucas suspendeu as visitas a pacientes internados e em observação que se encontram na unidade de saúde em Cerejeiras.

A medida – de acordo com comunicado divulgado pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde – é em razão do aumento do número de pacientes suspeitos e acometidos com a covid-19 nesse município.

Ainda, conforme o comunicado, a medida começou neste domingo, 29 de dezembro, e só serão permitidos acompanhantes para pacientes idosos (acima de 60 anos) e crianças, exceto em casos especiais, que serão analisados pela equipe técnica.

O comunicado informa a obrigatoriedade do uso de máscara dentro da unidade hospital.