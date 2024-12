Na última sexta-feira, 27 de dezembro, o município de Chupinguaia, na região sul de Rondônia, completou 29 anos de emancipação político-administrativa.

Contudo, a festa para registrar essa importante data ocorrerá hoje, domingo, 29.

A Praça da Prefeitura será o local da programação, que começa às 16h

Dentro da programação, um show animado pela Banda “Reprize”, que inicia às 16h. Também haverá bolo de 8 metros, brinquedos, sorvetes, cachorro-quente e refrigerantes para os que estiverem presentes.

A prefeita Sheila Mosso estará presente ao evento e manifestou sua alegria por poder registrar essa importante data. “Nosso município completa 29 anos, e, nada mais justo, que parabenizar o povo chupinguaiense, aos pioneiros, homens de bem, gente guerreira, honesta e batalhadora, que com seu trabalho diário constrói o desenvolvimento do município. E, dentro das suas possibilidades, não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para essa cidade. Desejamos que cada distrito seja um ponto de apoio na constante construção de uma Chupinguaia melhor. Fazemos questão de dizer que o nosso compromisso continua, sempre trabalhando em beneficio da coletividade e do desenvolvimento de Chupinguaia, defendendo e lutando pelos interesses da população”, disse a prefeita Sheila Mosso ao parabenizar à população.