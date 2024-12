A Delegacia de Polícia Civil de Vilhena está à procura de Sandro dos Santos Pereira, suspeito de cometer um grave crime de violência doméstica na madrugada de sábado, 28 de dezembro.

Segundo a ocorrência registrada, o suspeito invadiu a residência da vítima utilizando uma caminhonete para destruir o portão e a agrediu de forma violenta, causando ferimentos (leia mais AQUI).

Após o crime, Sandro fugiu do local e, até o momento, não foi localizado. Diante da gravidade do caso e do histórico de violência, a Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito e solicitou medidas protetivas para garantir a segurança da vítima.

Diversas diligências foram realizadas, mas Sandro permanece foragido. Por isso, a Polícia Civil divulgou sua foto e solicita à população que colabore com informações que possam levar à sua captura.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 3322-3001 ( inclusive whatsapp) ou diretamente na Unisp.