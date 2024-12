Na noite de sexta-feira, 27 de dezembro, o plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia foi palco de uma homenagem aos melhores comunicadores do estado.

O evento, promovido pela Federação Nacional dos Comunicadores (FENACOM), contou com a presença de diversas autoridades, entre elas deputados estaduais e outras figuras públicas.

O presidente nacional da FENACOM, Fábio Camilo, liderou a cerimônia que reuniu profissionais de comunicação de várias regiões de Rondônia. A iniciativa teve como objetivo destacar a atuação dos jornalistas, principalmente aqueles que trabalham no interior do estado, reconhecendo sua dedicação e impacto na sociedade.

Entre os agraciados, o site Extra de Rondônia foi reconhecido como um dos veículos de comunicação mais influentes do estado, destacando-se pela credibilidade e abrangência de suas reportagens.

Representando o site, Orlando Caro, proprietário e diretor comercial, expressou sua satisfação em receber a homenagem. “É uma honra para nós do Extra de Rondônia sermos reconhecidos no plenário da Assembleia Legislativa. Isso reforça nosso compromisso com a qualidade e a responsabilidade na informação para toda a população rondoniense”, afirmou Caro.

A cerimônia na ALE não apenas celebrou o trabalho dos comunicadores, mas também reforçou a importância da comunicação e da educação para o desenvolvimento da sociedade. Os homenageados, autoridades e convidados saíram do evento com a sensação de reconhecimento e motivação para continuar contribuindo com Rondônia e o Brasil.