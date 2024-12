Muitos trabalhadores buscam maneiras de acessar o saldo do FGTS para lidar com imprevistos ou realizar planos importantes.

Entre as opções disponíveis, o Saque-Aniversário tem ganhado destaque, mas nem sempre é fácil entender todas as suas consequências. Por exemplo, o que acontece em casos de demissão? Será que vale a pena optar por essa modalidade?

Antes de tomar uma decisão, é importante conhecer as vantagens e desvantagens dessa escolha. Neste artigo, você vai encontrar tudo o que precisa saber para decidir se o Saque-Aniversário é realmente a melhor opção. Continue a leitura e tire suas dúvidas!

O que é o Saque Aniversário?

O Saque-Aniversário do FGTS é uma modalidade de saque do Fundo que permite aos trabalhadores retirar, anualmente, uma parte do saldo de suas contas no mês de aniversário.

Dessa forma, ao aderir a essa modalidade, o trabalhador pode acessar uma porcentagem do seu FGTS todos os anos, conforme o saldo disponível.

Mas, ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o acesso à multa rescisória de 40%.

A adesão é voluntária e pode ser realizada por meio do aplicativo do FGTS ou em agências da Caixa Econômica Federal.

Como funciona o Saque Aniversário?

O saque aniversário funciona de maneira simples: ele permite que o trabalhador retire, uma vez por ano, uma parte do saldo do FGTS.

A liberação acontece no mês do aniversário do beneficiário, transferido automaticamente para a conta bancária que o trabalhador registrou para receber o saque.

Quanto ao valor, ele é definido com base no saldo disponível na conta. Para isso, existe uma tabela oficial do Saque-Aniversário que combina uma porcentagem do saldo com uma parcela adicional fixa, que varia conforme a faixa de valores acumulados.

Por exemplo, se o saldo do FGTS for R$ 2.000,00, será aplicada uma alíquota de 30%, ficando assim:

30% de R$ 2.000,00 = R$ 600,00

Depois, soma-se a parcela adicional fixa, que nesse caso seria de R$ 150,00:

R$ 600,00 + R$ 150,00 = R$ 750,00

Assim, o valor total liberado seria de R$ 750,00. É importante entender como essa tabela funciona para calcular o valor exato e saber o que esperar no momento do saque.

Vantagens do Saque Aniversário

O Saque-Aniversário pode trazer benefícios para quem deseja usar parte do saldo do FGTS anualmente.

Entre as principais vantagens estão o acesso a uma quantia extra no mês de aniversário e a possibilidade de planejar melhor as finanças.

Além disso, ao aderir a essa modalidade o trabalhador pode contratar a antecipação do Saque-Aniversário, que é um tipo de crédito acessível que permite antecipar as parcelas futuras do saque.

No entanto, há dúvidas comuns entre trabalhadores que aderem a essa modalidade, como: “optei pelo Saque-Aniversário e fui demitido, recebo a multa?” e “optei pelo Saque-Aniversário e fui demitido, recebo os 40%?”.

A resposta para as duas dúvidas é que, mesmo optando pelo Saque-Aniversário, você ainda recebe a multa rescisória de 40% em caso de demissão sem justa causa.

Porém, o saque integral do saldo do FGTS não estará disponível, ficando restrito apenas ao valor liberado anualmente.

Desvantagens do Saque Aniversário

Apesar de trazer benefícios, o Saque-Aniversário também tem desvantagens que merecem atenção. Uma dúvida comum entre trabalhadores é sobre o valor que pode ser sacado por quem optou pelo Saque-Aniversário.

Nesses casos, o trabalhador só recebe a multa rescisória de 40% em caso de demissão sem justa causa, mas não pode sacar o saldo total do FGTS.

Outra situação frequente ocorre com quem optou pelo Saque-Aniversário e se arrependeu.

Se o trabalhador decidir voltar ao Saque-Rescisão, o saldo do FGTS só ficará acessível após um período de 24 meses, o que pode ser uma limitação importante para quem precisa de dinheiro em uma emergência.

Por isso, antes de aderir ao Saque-Aniversário, é essencial avaliar suas necessidades e planos.

Embora o valor anual possa ajudar em alguns momentos, a restrição ao saldo total pode ser um problema significativo em caso de perda do emprego.

Avaliar suas necessidades financeiras e os possíveis riscos ajuda a evitar arrependimentos no futuro.

Se a prioridade é segurança em caso de demissão, talvez o Saque-Rescisão seja mais adequado. Analise bem e tome a decisão que melhor se encaixa no seu planejamento.