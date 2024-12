O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) celebra mais um ano de trabalho com excelentes resultados.

Demonstrando versatilidade para trabalhar em diversos segmentos, o parlamentar beneficiou dezenas de municípios, contribuindo significativamente com a melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.

Com a habilidade ímpar, numa parceria com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), e dezenas de prefeitos, Neiva conseguiu aplicar milhões de reais na agricultura, na infraestrutura das cidades e distritos, na melhoria das estradas, no fortalecimento da educação, esporte, social e lazer.

Ezequiel Neiva destaca que 2024 foi um ano de avanços para a agricultura familiar, setor que recebeu cerca de 60% aplicação do orçamento de emendas parlamentares. “Tivemos a oportunidade de mudar a vida de centenas de famílias, com a destinação de equipamentos, implementos agrícolas e com a entrega de calcário. O pequeno produtor necessita apoio para permanecer no campo”, acrescentou.

Deputado Ezequiel Neiva investiu na melhoria das estradas (Foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar)

Ainda em benefício ao setor produtivo, o deputado citou investimentos para a melhoria das estradas, que foram contempladas com patrolamento e encascalhamento; construção de pontes; instalação de tubos armcos para eliminar pontes velhas de madeira, garantindo o escoamento da produção e o transporte escolar.

Na Saúde, o parlamentar evidenciou investimentos superior a R$ 6 milhões para o Hospital Regional de Vilhena, beneficiando todos os municípios do Cone Sul. Ezequiel Neiva citou também recursos para a compra de ambulâncias e para a melhoria da infraestrutura de postos de saúde e hospitais.

Ezequiel Neiva contribuiu com investimentos para o fortalecimento da agricultura familiar (Foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar)

Na Educação, foram realizadas reformas e investimentos em várias escolas, construções de salas, aquisição de materiais e móveis para garantir melhores condições de ensino. “Diversos municípios foram atendidos, a exemplo de Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta D’Oeste, Cacoal, Machadinho do Oeste, entre outras cidades”, frisou o deputado.

Desenvolvimento dos municípios

Parlamentar tem atuado como parceiro dos municípios rondonienses (Foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar)

Ezequiel afirmou que tem realizado um trabalho estratégico em busca de investidores para os municípios. Ressaltou que conhece de perto da realidade econômica e necessidades da maioria dos municípios do Estado, e que tem visitado empresários fora do Estado para mostrar as potencialidades de Rondônia.

“Cerejeiras está recebendo uma usina de etanol de milho. Logo, haverá grande quantidade de subproduto do milho, conhecido como DDGS, que utilizado como proteína para os animais. Frigoríficos de aves e porcos, por exemplo, poderão se instalar em Cerejeiras ou Colorado”, disse Ezequiel Neiva ao afirmar que recentemente esteve no estado do Acre para conhecer frigoríficos de porcos e convidar e empresários para investir em Rondônia.

Deputado Ezequiel Neiva tem distribuído calcário aos produtores rurais do estado (Foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar)

“Em 2024, demonstramos o motivo de sermos a verdadeira força da região, atuando como agente de transformação e impulsionando o crescimento e o desenvolvimento. No próximo ano, nosso compromisso continuará firme, e com a mesma dedicação, seguiremos trabalhando incansavelmente para proporcionar melhorias concretas e garantir uma realidade mais promissora para todos rondonienses’, garantiu o deputado.