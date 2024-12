Durante evento realizado na noite de sexta-feira (27), em Porto Velho, Fátima Gavioli, atual secretária de Educação de Goiás e ex-titular da pasta em Rondônia, foi um dos destaques.

Representando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ela participou da homenagem promovida pela Federação Nacional dos Comunicadores (FENACOM), no plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia.

Em seu discurso, Gavioli ressaltou os investimentos realizados na educação em Goiás, que levaram o estado a alcançar posições de destaque nos indicadores educacionais do Brasil. “O trabalho que desenvolvemos em Goiás reflete nosso compromisso em garantir educação de qualidade para nossos jovens. Isso é fruto de muito esforço, planejamento e, claro, do apoio do governo estadual”, destacou.

A secretária também pontuou que o sucesso da gestão educacional goiana é um exemplo de como investimentos estratégicos podem transformar a realidade da educação pública.

Além de apresentar os avanços na educação, Gavioli aproveitou a ocasião para anunciar a pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado à presidência. Ela ressaltou que a liderança de Caiado e os resultados positivos de sua gestão em Goiás, especialmente no setor educacional, são elementos fundamentais para a construção de sua campanha no cenário nacional.

“Os resultados em Goiás mostram a capacidade de gestão e a visão de futuro que o governador Ronaldo Caiado pode trazer para o Brasil. A educação é apenas uma das áreas em que temos trabalhado com excelência”, afirmou.