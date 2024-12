O Projeto Ágape, idealizado pelo músico e professor Anderson Ferreira Bezerra, surgiu em 2023 com o propósito de democratizar o acesso à música para crianças e adolescentes de Vilhena, Rondônia.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Anderson conta que o projeto é focado em atender pessoas interessadas em aprender a tocar instrumentos como violão, teclado, bateria e técnica vocal para atuar em igrejas evangélicas e católicas. O projeto rapidamente se expandiu para abranger a comunidade em geral, alcançando resultados impressionantes.

Atualmente, o Ágape atende aproximadamente 250 alunos distribuídos em dois polos. Um localizado na Associação Ministros de Deus no Centro. Este polo atende cerca de 150 alunos, incluindo adultos. Anderson explica: “Graças a uma verba destinada pela Câmara de Vereadores Municipal, 40 vagas foram criadas para atender crianças carentes, mas a demanda continua alta, evidenciando a necessidade de mais apoio.”

O segundo está situado na Igreja Presbiteriana Nova Esperança, próximo à Escola Genival Nunes, no bairro Nova Esperança. Esse polo é mantido de forma totalmente voluntária. O espaço cedido pela igreja atende moradores da região, proporcionando aprendizado musical sem custo.

Com cursos que incluem violão, teclado, bateria e técnica vocal, o projeto oferece formação musical a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Em dezembro de 2024, 20 vagas permanecem abertas — 10 para violão e 10 para teclado — e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, através do link: Inscreva-se aqui, também disponível no Instagram do projeto (@projetoagapemusical).

Apesar dos avanços, o Projeto Ágape enfrenta desafios significativos. Anderson destaca: “A falta de instrumentos musicais é uma barreira importante, especialmente para crianças carentes que não podem adquirir violões ou teclados. Para 2025, o objetivo é ampliar o alcance do projeto, atingindo outros bairros de Vilhena e garantindo que mais jovens tenham acesso à música como ferramenta de transformação social.”

Em apenas um ano, o Projeto Ágape não apenas formou novos talentos, mas também proporcionou momentos memoráveis. “Em parceria com a Fundação Cultural, realizamos apresentações públicas, como a realizada na praça central. Foi emocionante ver as crianças demonstrando seu aprendizado em um espetáculo lindo para a comunidade,” conta Anderson.

O professor reforça que a participação da sociedade é fundamental para o crescimento do Ágape. Doações de instrumentos, apoio financeiro e voluntariado são bem-vindos para garantir que mais jovens possam se beneficiar do projeto. Anderson Bezerra, com 22 anos de experiência como músico e 12 como professor, conclui: “Cada contribuição faz uma grande diferença. Conheça mais sobre o Projeto Ágape e ajude a transformar vidas através da música!”

