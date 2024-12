Na madrugada do dia 28 de dezembro, em Vilhena, uma motocicleta Honda/CG 160 FAN ESDI, de cor preta e placa NCZ7Z11, foi furtada enquanto estava estacionada em frente à residência da vítima, localizada no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos de Vilhena, o crime aconteceu por volta das 4h15. A vítima, ao perceber o furto, acionou as autoridades e comunicou a situação imediatamente.

A polícia informou que a investigação está em andamento para identificar o autor do crime e localizar o veículo. A motocicleta é de modelo ano 2017/2017, e a vítima espera recuperar o bem o quanto antes.

As autoridades reforçam o pedido para que a população colabore com informações que possam levar à identificação do autor ou à localização do veículo. Denúncias podem ser feitas anonimamente através do telefone da Polícia Civil de Vilhena.