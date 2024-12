No último final de semana, em Vilhena, uma ação policial foi realizada após uma denúncia de agressão feita via WhatsApp funcional.

Um garoto, de 18 anos, relatou que sua sogra, de 44 anos, estava sendo agredida pelo ex-marido, de 47 anos.

O caso ocorreu em uma residência próxima à Igreja Salão do Reino, na Avenida Osvaldo Bertozzi.

A vítima informou que, nos últimos dias, o ex-companheiro vinha insistindo em retomar o relacionamento.

Na manhã do incidente, ela foi até a residência dele para conversar, mas teve seu celular tomado. Ao retornar à tarde para tentar reaver o aparelho, o agressor a trancou dentro da casa, a empurrou contra o sofá e a atingiu na cabeça.

Em seguida, o suspeito se armou com um canivete, ameaçando a vítima e causando ferimentos no pescoço, orelha esquerda e braço esquerdo. Durante o ataque, ele afirmou que a mataria e depois cometeria suicídio, motivado por ciúmes após alegar ter visto contatos de outros homens no celular da vítima.

Após receber mensagens de pedido de ajuda da sogra, o garoto foi ao local acompanhado da namorada, de 17 anos. Ao entrar na residência, o garoto encontrou o agressor armado com o canivete, que ameaçou atacá-lo. Durante a tentativa de defesa, o garoto conseguiu desarmar o suspeito, mas sofreu uma mordida no dedo, resultando na perda de um dente do agressor.

Quando a guarnição policial chegou ao local, ouviu os relatos das partes envolvidas. Durante o procedimento, o suspeito confirmou a briga com a ex-esposa, mas acusou o garoto de invadir sua casa e agredi-lo.

A vítima expressou o desejo de solicitar medidas protetivas contra o ex-marido. Todos os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para os procedimentos legais cabíveis.

O caso agora segue para investigação, e a Justiça deverá decidir sobre as medidas protetivas e as penalidades aplicáveis ao suspeito.