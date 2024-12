A maior casa sertaneja da região será o cenário de uma das celebrações de Ano-Novo mais aguardadas: o Réveillon Old Ranch 2025. O evento acontecerá na noite de 31 de dezembro, no espaço Old Ranch West Music, e promete uma programação especial para dar as boas-vindas ao novo ano.

A festa contará com atrações musicais de destaque, incluindo o cantor Romário Oliveira, a cantora Meire Cabianchi e o DJ EnevaX, garantindo uma noite repleta de diversão e boa música para o público presente.

Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis por R$ 50,00. Para quem busca uma experiência diferenciada, é possível adquirir camarotes exclusivos. Mais informações e reservas podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 8194-4990.

Prepare-se para celebrar a chegada de 2025 com muita animação, música e momentos inesquecíveis no Réveillon Old Ranch.