Francisco dos Santos Feitosa, de 69 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 31 de dezembro, após cair de uma escada em Vilhena.

O fato aconteceu por volta das 10h, na rua 1513, número 1876, no bairro Cristo Rei (leia mais AQUI).

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO) policial obtido pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada pela central de operações para comparecer no local, que relatava uma pessoa passando mal.

A guarnição, ao chegar no endereço, deparou com a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros na frente do imóvel, com a vítima já na ambulância recebendo atendimento. Francisco apresentava sintomas de um possível infarto.

O idoso estava numa casa realizando serviços. O proprietário da casa foi identificado como Gerson, que relatou à policia que Francisco sempre realizou serviços de pedreiro e que há vários dias o serviço estava contratado, mas que o idoso não estava bem de saúde e adiava o início do serviço.

Gerson informou que, nesta terça-feira, Francisco chegou no local dizendo que iria apenas tirar o nível da obra para adiantar o serviço. Passado uns vinte minutos, Gerson escutou um barulho e, ao verificar, se deparou com o idoso caído no chão. A vítima estava respirando forte e com o pescoço roxo.

Bombeiros foram acionados e encaminharam o idoso ao pronto-socorro do Hospital Regional. Contudo, o BO revela que o idoso já chegou à unidade de saúde sem vida.