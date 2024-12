A cidade de Ariquemes se prepara para uma grande celebração de Ano Novo, impulsionada por uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil, destinada pelo deputado estadual Alex Redano (Republicanos).

O recurso, repassado à Prefeitura de Ariquemes por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo (Funcet), será utilizado para a programação especial de fim de ano, que inclui: Espetáculo de Dança (Ballet e Ventre) e o Réveillon, com shows musicais e uma queima de fogos no dia 31 de dezembro.

O Réveillon acontecerá no Espaço Alternativo de Ariquemes, local escolhido para acomodar o público e proporcionar uma experiência festiva segura e memorável para os moradores da região. O evento ainda contará com shows da dupla Dioni e Nando, do cantor Belarmino e da cantora Marina Reis.

A prefeita Carla Redano (União Brasil), agradeceu ao parlamentar pelo apoio e destacou a relevância dessa iniciativa para o município: “Essa emenda é um presente para a população de Ariquemes. O deputado Alex Redano tem sido um parceiro fundamental, e essa contribuição permitirá a prefeitura proporcionar um evento especial para celebrar o Ano Novo em grande estilo.” Destacou a prefeita.

O deputado Alex Redano reforçou a importância do investimento cultural para fortalecer o turismo e promover o entretenimento no município: “Ariquemes merece um Ano Novo especial. Essa emenda foi pensada para garantir que as famílias tenham um momento de lazer e união, celebrando o que temos de melhor.” Disse o deputado.

A prefeita também destacou que, além do lazer, o evento será uma oportunidade de movimentar a economia local, com o aquecimento do comércio e o trabalho temporário gerado pela festividade. A população festejará a virada de ano em um ambiente seguro e com shows de qualidade, consolidando a celebração como um marco de união e alegria para a comunidade, pontuou a prefeita.