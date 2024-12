O prefeito reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro Junior (Podemos), confirmou ao Extra de Rondônia sua participação na cerimônia de posse que acontecerá nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, às 15h, na Câmara Municipal de Vilhena.

Ele não participou do ato de diplomação, em 18 de dezembro, devido a estar em São Paulo acompanhando a delicada situação de saúde do seu pai (leia mais AQUI).

Em entrevista ao site no início da noite desta terça-feira, 31, Flori, além de conformar participação na cerimônia, afirmou que não haverá mudanças em sua equipe na prefeitura.

Ele entende que, na eleição municipal, a população vilhenense mandou recados, através da expressiva votação, pela continuidade do seu jeito de trabalho à frente da gestão municipal. “A expectativa é de continuidade. A votação expressiva transmite dois grandes recados para o futuro político e administrativo da cidade. O primeiro recado é que nós viramos uma página da história política de Vilhena, ficando para trás esses ‘cavalos peludos’ da política local, que fazem da política uma forma de vida e, às vezes, até, sem ter nenhum outro tipo de profissão. É a segunda vez que uma votação histórica ocorre e isto é o recado desta situação. O segundo recado é que a população prefere a continuidade e que tenha uma administração formada por mim e pelo seu Aparecido Donadoni e que continuemos com o estilo desses dois anos de gestão, do primeiro mandato. Nesse sentido, não precisamos ter modificação brusca, mas pode existir pontual. Do resto, entendemos e seguiremos o recado soberano das urnas. Esperamos que tanto nós, como as outras pessoas, entendam o recado do que significa 74,5% dos votos. Continuidade e estabilidade”, analisou.