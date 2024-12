Marciane Stocco (PSD) assumirá, nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, o cargo de vice-prefeita de Pimenta Bueno.

Em sua primeira experiência em um cargo público eletivo, Marciane expressou profunda gratidão a Deus, à família, aos correligionários e apoiadores, e especialmente à prefeita eleita Professora Marcilene (PODEMOS) e ao povo de Pimenta Bueno pela oportunidade confiada.

Marciane fez questão de destacar o papel fundamental do deputado estadual Cássio Goes, da deputada federal Silvia Cristina e do atual prefeito Delegado Araújo. Ela reconheceu que o engajamento e o trabalho incansável dessas lideranças foram determinantes para consolidar a candidatura e garantir o sucesso da chapa que comandará o município. “O apoio e a dedicação dessas pessoas foram cruciais para concretizar este projeto. Agradeço de coração por acreditarem e trabalharem conosco por um futuro melhor para Pimenta Bueno”, afirmou.

Em um tom emocionado, Marciane relembrou a perda trágica de seu filho Marcelo Stocco, que era vereador em Pimenta Bueno e considerado uma promessa política no município. Apesar da dor, ela reafirma sua fé em Deus e encara os desafios como parte de um preparo divino. “Como cristã, acredito que tudo tem um propósito. Essa experiência me fortaleceu e me preparou para os desafios que estão por vir”, declarou.

Marciane garantiu que sua dedicação será integral ao novo cargo e que se empenhará ao máximo para fazer de Pimenta Bueno uma cidade ainda melhor. “Meu compromisso é total com essa missão. Vou trabalhar incansavelmente para honrar a confiança do povo e construir um município digno de orgulho para todos os moradores”, concluiu.

A gestão de Marcilene e Marciane começa com grande expectativa e promete ser marcada por união e trabalho em prol do desenvolvimento de Pimenta Bueno.