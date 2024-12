O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Rondônia, André Santos, garantiu que não há obras paralisadas no estado e que todas estão sendo realizadas conforme os cronogramas previstos.

A declaração foi uma resposta às informações publicadas pelo portal Metrópoles, que destacou a existência de diversas obras rodoviárias paralisadas no Brasil.

“Em Rondônia, não existe nenhuma obra paralisada. Estamos trabalhando arduamente para garantir que todas as obras sejam concluídas dentro do prazo estipulado. Um exemplo disso é o trecho da BR-364, no perímetro urbano de Itapuã do Oeste, que já foi entregue no prazo, com um investimento de quase R$ 50 milhões”, afirmou André dos Santos.

Entre as obras em andamento no estado, André Santos destacou a construção da nova ponte no perímetro urbano de Jaru, ressaltando o bom andamento e a evolução significativa dos trabalhos. “Estamos satisfeitos com o progresso das obras em Jaru, que avançam com qualidade e responsabilidade. A fiscalização diária tem sido fundamental para garantir que todas as etapas sejam cumpridas de forma eficiente”, explicou.

O superintendente ainda ressaltou que 2025 será um ano movimentado para o DNIT em Rondônia, com várias obras e manutenções programadas, especialmente na BR-364. “Nossa equipe multidisciplinar realiza fiscalização diária para garantir a execução responsável das obras em andamento e preparar as que estão previstas para o próximo ano”, acrescentou.

Obras paralisadas no Brasil

Dados divulgados pelo portal Metrópoles apontam que o Brasil possui atualmente 108 obras rodoviárias paralisadas, representando um total de R$ 14,9 bilhões em contratos. Entre os principais fatores que contribuem para as paralisações estão problemas de orçamento, irregularidades administrativas e contratos antigos, anteriores à atual gestão do DNIT.

Diferentemente desse cenário nacional, Rondônia se destaca como um dos estados que não possuem obras interrompidas, conforme garantido pelo superintendente André Santos. Essa posição reforça o compromisso do DNIT com o cumprimento de cronogramas e a entrega de resultados à população.