Na manhã desta terça-feira (31), por volta das 10h30, um trágico acidente resultou na morte de quatro trabalhadores na casa de shows Talismã 21, localizada na Avenida Mamoré, no Bairro Cascalheira, Zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam montando uma estrutura metálica quando um fio de alta tensão entrou em contato com a estrutura, ocasionando as mortes.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da perícia técnica estão no local realizando os procedimentos necessários. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação, e mais detalhes serão divulgados à medida que as apurações avancem.

>>>Vídeo: