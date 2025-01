Nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, Carla Redano (União Brasil) foi empossada prefeita de Ariquemes para o seu segundo mandato consecutivo.

Carla tem como vice-prefeito André Rossetto (PL), reforçando a união e o compromisso com a população de Ariquemes, de que farão uma gestão voltada para o desenvolvimento e o bem-estar da população.

A prefeita Carla Redano falou do compromisso com a população de Ariquemes. “Agradeço a Deus à minha família, a população de Ariquemes e aos amigos que confiaram mais quatro anos de trabalho por essa cidade. É um novo ciclo de trabalho que começa com muita responsabilidade e esperança, reafirmo meu compromisso é com a população, dando continuidade nas ações voltadas à geração de empregos, fortalecimento da economia local, melhorias na infraestrutura e investimentos em saúde, educação e assistência social”. Destacou a prefeita.

O vice-prefeito André Rossetto (PL), falou o quanto está sendo gratificante poder fazer parte dessa gestão. “É uma grande satisfação ser parte dessa gestão da prefeita Carla Redano. Esse momento simboliza a continuidade de um trabalho sério e comprometido da prefeita Carla Redano com o desenvolvimento de Ariquemes, trabalharemos junto ao governo estadual e buscando recursos para fortalecer essa administração. Declarou André Rossetto.

O evento contou ainda com a presença do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), esposo da prefeita, que expressou seu apoio e orgulho pela trajetória política de Carla. “A prefeita Carla Redano tem mostrado determinação e compromisso com Ariquemes, e estou confiante de que este segundo mandato trará ainda mais conquistas para nossa cidade,” afirmou Alex.

O deputado Alex Redano, ressaltou a importância de parcerias sólidas entre os poderes executivo e legislativo para promover o desenvolvimento de Ariquemes. Ele destacou sua disposição em atuar como um aliado na busca por recursos e projetos que beneficiem o município, além de enfatizar o papel de união entre todas as esferas políticas para atender às demandas da população.

A cerimônia aconteceu na sede da Igreja Assembleia de Deus, e foi um marco para a cidade, simbolizando a continuidade de um trabalho voltado para o progresso e o bem-estar dos moradores de Ariquemes. Lideranças presentes também enfatizaram a necessidade de cooperação mútua para enfrentar desafios e construir um futuro promissor para a cidade.

Os 11 vereadores eleitos também foram empossados na ocasião, compondo a nova legislatura da Câmara Municipal. A cerimônia foi marcada por momentos de emoção e simbolismo, com os olhos voltados para os desafios e oportunidades que os próximos quatro anos trarão para o município.