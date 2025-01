Na última segunda-feira, 30 de dezembro, Porto Velho foi palco da inauguração do novo Terminal Rodoviário Destemidos Pioneiros, uma conquista histórica para a capital e seus cidadãos.

O evento contou com a presença da Magnífica Reitora do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e Diretora de Expansão do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dra. Mariana Carvalho, e do Vice-reitor e Diretor de Expansão do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Maurício Carvalho, além do Prefeito Hildon Chaves, que liderou a cerimônia de abertura.

A presença de Dra. Mariana e Dr. Maurício ressalta o compromisso e a representatividade que ambos trazem para a cidade. Ambos desempenharam papéis decisivos no avanço dessa obra emblemática, destacando-se pela destinação de recursos fundamentais. Quando deputada federal, Dra. Mariana alocou R$ 22 milhões em emendas parlamentares, que foram essenciais para o progresso do projeto. Já Dr. Maurício, que atuou como vice-prefeito ao lado de Hildon Chaves, contribuiu significativamente na gestão pública que priorizou melhorias estruturais na capital.

DEPOIMENTOS EMOCIONADOS DURANTE A CERIMÔNIA

Durante a inauguração, Dra. Mariana Carvalho destacou sua satisfação em ver o projeto concretizado:

“Como deputada federal, destinei recursos para que essa obra pudesse acontecer. Hoje, o trabalho continua através do mandato do meu irmão, deputado federal Maurício Carvalho. Quero agradecer a todos os envolvidos: engenheiros, trabalhadores, servidores municipais e, claro, à população de Porto Velho e Rondônia. Este terminal é um marco do legado do prefeito Hildon Chaves e de todos que sonharam com esse dia.”

Dr. Maurício Carvalho também expressou sua emoção ao testemunhar a entrega de um terminal moderno e funcional à população:

“A antiga rodoviária, que serviu a cidade por 34 anos, já não oferecia condições dignas. Ver hoje essa nova estrutura é uma grande honra para nós portovelhenses e rondonienses. Este terminal representa o esforço conjunto de grandes parceiros, como a ex-deputada Mariana Carvalho, responsável por quase metade dos investimentos, e do prefeito Hildon Chaves, cujo trabalho incansável garantiu essa realização. Esta conquista é de toda a sociedade.”

UM MARCO PARA PORTO VELHO

O prefeito Hildon Chaves também desempenhou papel crucial ao direcionar esforços e recursos da prefeitura para a conclusão da obra, consolidando um dos maiores legados de sua gestão. O novo terminal oferece uma estrutura moderna e eficiente, capaz de atender a população local e os visitantes do interior, promovendo conforto, segurança e integração.

A inauguração do Terminal Rodoviário Destemidos Pioneiros reforça o impacto positivo das parcerias entre representantes políticos e gestores públicos na promoção de melhorias para a sociedade. O compromisso dos representantes da FIMCA, Dra. Mariana e Dr. Maurício, reflete não apenas a dedicação à gestão pública, mas também o desejo de contribuir para o desenvolvimento de Rondônia, fortalecendo laços com a comunidade local e regional.