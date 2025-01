Na tarde desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, Flori Cordeiro Junior (Podemos) tomou posse como prefeito reeleito para o mandato 2025/2028 à frente da administração municipal de Vilhena.

Em seu discurso de posse, Flori citou a experiência obtida durante os dois primeiros anos de mandato. “Temos mais esperança daquele que tínhamos no passado. Agora temos um time pronto. Já temos as rédeas do conhecimento nas nossas mãos. Sabemos os pontos fortes e fracos da administração e poderemos, com essa experiência, e com a mesma honestidade e transparência de sempre, avançarmos ainda mais. Essa é a nossa diferença nesse segundo mandato: a continuidade, com mais pulso firme”, destacou.

Ainda, no seu discurso, Flori conclamou aos parlamentares para unir forças em prol de melhorias para Vilhena. “Aos vereadores, conclamo para que nos unamos em prol do município de Vilhena e sei que os senhores já estão com este espírito. Estaremos, em breve, lutando pela mesma bandeira, a bandeira de todos os vilhenenses. Mais uma vez, agradeço a confiança das urnas”, disse.