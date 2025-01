A Deputada Estadual Rosangela Donadon tem o prazer de anunciar a conclusão de duas importantes praças nos distritos de Novo Plano e Boa Esperança, no município de Chupinguaia.

Estas obras receberam recursos no valor total de R$ 300.000,00, destinados pela deputada em 2018, e foram viabilizadas por meio do Processo 1523/2021. A ordem bancária foi realizada pelo Estado em 09 de abril de 2019, conforme documento em anexo. As construções tiveram início em 11 de fevereiro de 2022 e, após um longo período de espera, foram finalmente concluídas pela prefeitura no final de 2024.

As praças, que agora se tornam espaços de lazer, convivência e bem-estar, são frutos do compromisso da Deputada Rosangela Donadon com o desenvolvimento dos municípios e a melhoria da qualidade de vida das comunidades do estado. “Esta é uma conquista importante para os moradores de Novo Plano e Boa Esperança. As praças não apenas embelezam os distritos, mas também proporcionam espaços dignos para as famílias e as crianças aproveitarem momentos de lazer e interação social,” destacou a deputada.

Rosangela Donadon também enfatizou seu compromisso em seguir lutando por investimentos que impactem diretamente a vida das pessoas, além de reforçar a importância de uma gestão pública eficiente para evitar atrasos desnecessários. “Embora o processo tenha demorado, o mais importante é que hoje as praças são uma realidade. Continuarei trabalhando para trazer recursos e garantir que as obras sejam concluídas com agilidade e qualidade,” afirmou.

A entrega destas praças simboliza mais um marco no trabalho da Deputada Rosangela Donadon, que segue empenhada em atender às demandas dos municípios e promover o progresso em todo o estado de Rondônia. A população de Novo Plano e Boa Esperança agora pode celebrar a conquista de espaços planejados para o bem-estar e a integração das comunidades.

