Nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2025, o prefeito Edinho da Rádio assumiu oficialmente a administração de Colorado do Oeste e anunciou a equipe de secretários que estará à frente das pastas municipais durante sua gestão.

O grupo é composto por profissionais de diversas áreas, escolhidos para atender às demandas da população e implementar as políticas públicas propostas pelo novo governo.

Os novos secretários destacaram o compromisso de trabalhar para o desenvolvimento de Colorado do Oeste e atender às expectativas da população. Segundo o prefeito Edinho da Rádio, a equipe foi formada com base em critérios técnicos e no alinhamento com as metas estabelecidas para a gestão.

Confira os nomes do secretariado:

Chefe de Gabinete e Secretaria Executiva de Governo – Neurivan de Sousa Almeida

Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças – Jean Lopes Reis

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – Elizângela Lima Oliveira

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SEMELJU) – Wender de Souza Castro

Secretaria Municipal de Saúde – Cleisson Passos da Silva

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da Família e do Trabalho (SEMDESFAT) – Elzimar Grei Coelho

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura (SEMATUR) – Glaucimar Fátima Mezomo

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura (SEMAPIN) – Josemar Beatto