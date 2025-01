Eleito em 2022, o senador Jaime Bagattoli (PL) acaba de completar o seu segundo ano de mandato. Sendo um dos parlamentares mais ativos da oposição no Senado Federal, o senador por Rondônia se destacou, neste ano, pela defesa de projetos que fomentam a economia, além de ter investido mais de R$ 114 milhões em áreas prioritárias de Rondônia, como a saúde, a infraestrutura e a regularização fundiária.

“2024 foi apenas o meu segundo ano como senador por Rondônia, um estado jovem e com muitas demandas. Devido ao crescimento populacional, áreas como a saúde e a assistência social precisam cada vez mais de recursos. E sem falar da vocação que temos para a agropecuária. Aqui, os investimentos feitos foram, principalmente, para garantir o escoamento da produção, enquanto em Brasília lutamos por mais crédito e investimento no setor produtivo”, lembrou o senador.

SAÚDE

Em Rondônia, Jaime investiu, neste ano, mais de R$ 40 milhões em emendas só na área da saúde. O valor atendeu, sobretudo, a saúde, infraestrutura e assistência social dos municípios. Em Vilhena, por exemplo, uma emenda do senador permitiu a retomada dos atendimentos com especialistas médicos. Até dezembro deste ano, mais de 8 mil consultas já foram efetuadas, beneficiando pacientes não só de Vilhena, mas de outros municípios do estado.

Além disso, diversos municípios de Rondônia também receberam investimentos do senador para custeio da saúde, além de compra de veículos, insumos e equipamentos para a saúde básica e até mesmo de média e alta complexidade.

INFRAESTRUTURA E ASSISTÊNCIA

Na infraestrutura, Bagattoli buscou atender estradas vicinais, pois entende que a recuperação delas é essencial para o escoamento da produção agrícola do estado. Entre os maiores investimentos esteve, por exemplo, a pavimentação do setor chacareiro Marta Regina, em Pimenta Bueno.

Já no perímetro urbano, Jaime destinou recursos para a pavimentação do bairro Anchieta, em Cerejeiras. Entre as ações de assistência social, o senador atendeu secretarias municipais e entidades que auxiliam no acolhimento e apoio a famílias mais vulneráveis do estado.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Área central para o desenvolvimento de Rondônia, a regularização fundiária seguiu como uma das prioridades do senador em seu segundo ano de mandato. Além de lutar pela pauta em Brasília, Jaime encontrou no projeto “GeoRondônia”, uma ferramenta para trazer segurança às famílias no campo.

O projeto, que é uma parceria entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Instituto Federal de Rondônia (Ifro), recebeu recursos do senador Bagattoli para auxiliar no georreferenciamento e, consequentemente, acelerar a entrega de títulos definitivos.

Em poucos meses, o senador, junto com os integrantes do projeto, entregou os primeiros Contratos de Concessão de Uso (CCUs) a famílias do Projeto de Assentamento (PA) Ceará, em Parecis.

Além do PA Ceará, o PA Rio São Pedro, também em Parecis, e o PA São Felipe, em São Felipe do Oeste (RO), devem iniciar, já nos próximos meses, o levantamento das informações para garantir os contratos aos moradores da região.