Passava das 12 horas do primeiro dia de 2025 quando Adailton Fúria subiu à tribuna da Câmara Municipal de Cacoal.

O momento era especial: sua posse para o segundo mandato como prefeito da Capital do Café. Mas quem esperava um discurso protocolar se surpreendeu.

Com o característico sorriso no rosto e energia contagiante, Fúria não apenas agradeceu a confiança renovada dos mais de 40 mil eleitores, como também lançou um desafio a si mesmo e à sua equipe.

“Este mandato vai superar tudo o que já fizemos”, declarou, arrancando aplausos da plateia que lotava o plenário. A frase, mais que uma promessa de campanha cumprida, soou como um compromisso selado com a cidade que o reelegeu. Ao seu lado, o vice-prefeito Tony Pablo de Castro Chaves assentia, compartilhando o entusiasmo do momento.

Para quem acompanha a política local, o tom determinado não surpreende. Fúria construiu sua carreira política como um gestor que gosta de desafios. Durante o primeiro mandato, enfrentou a pandemia, reformou todas as escolas municipais, climatizou creches e revitalizou hospitais e unidades de saúde do município. Agora, com a experiência acumulada e uma base ainda mais sólida na Câmara, ele promete ir além.

O DESAFIO AOS SECRETÁRIOS

O momento mais impactante do discurso veio quando Fúria se dirigiu diretamente à sua equipe de secretários.

Com o microfone em punho e olhar firme, lançou o desafio: “Quero que vocês superem tudo o que já fizeram. Ampliem suas metas!”. A mensagem era clara: na gestão Fúria 2.0, a zona de conforto não tem lugar. A fala não foi, no entanto, um puxão de orelhas, já que ele destacou que todos haviam se saído muito bem no primeiro mandato. Ainda assim, o recado foi direto: o ritmo de trabalho deve seguir com mais entusiasmo e competência.

Essa postura assertiva reflete a nova fase que Cacoal deve experimentar nos próximos quatro anos. O prefeito estabeleceu duas prioridades claras: geração de emprego e renda, e fortalecimento da saúde pública, além de avanços na infraestrutura urbana e rural. “Não são promessas vazias,” garantiu, lembrando que projetos já estão em andamento, como a nova rodoviária, viabilizada com R$ 7 milhões em recursos assegurados pelos deputados estaduais Cássio Góis e Cirone Deiró.

A POSSE DOS VEREADORES

Além do prefeito Adailton Fúria e do vice-prefeito Tony Pablo, foram empossados os 12 vereadores eleitos para a nova legislatura: Carlos Antônio de Freitas Lima, Claudenice Condaque Dourados (Nice Condaque), Cleber Júnior Souza Diniz (Clebin Fúria), Edmar Kapiche Luciano, Farlei Michael Machado, Jimenes Fritz, Josivan Coelho de Almeida (Zivan Almeida), Marilande Alves de Souza Cruz, Paulo Roberto Duarte Bezerra (Paulinho do Cinema), Alaézio Lemes, Amália Campos Milani Silva e Amarilson Teixeira de Carvalho.

Após a cerimônia de posse, ocorreu a primeira sessão oficial do Legislativo, que elegeu como presidente da Câmara o vereador Jimenes Fritz. A escolha reforça o alinhamento entre os poderes Executivo e Legislativo, garantindo maior agilidade na aprovação de projetos para o desenvolvimento de Cacoal.

A UNIÃO COMO ALICERCE

Se existe uma marca registrada da gestão Fúria, é a busca pela união. Durante a cerimônia, ele fez questão de destacar: “A cidade não é do prefeito, não é do vereador. A cidade é da população.” Essa filosofia se reflete na composição de sua base na Câmara Municipal, que agora conta com 12 vereadores alinhados aos seus projetos para Cacoal.

A nova legislatura, inclusive, promete ser histórica. Além de experientes parlamentares como Paulinho do Cinema, em seu terceiro mandato, a Câmara conta com três vereadoras — Amália Campos Milani Silva, Nice Condaque e Marilande Alves —, reforçando a representatividade feminina na política local.

COMPROMISSO COM O FUTURO

Fúria encerrou seu discurso com uma mensagem que misturava gratidão e determinação. Agradeceu aos líderes religiosos pelo apoio espiritual, à família pela base emocional e à população pela confiança renovada. Mas foi além: prometeu um governo “turbinado,” termo que arrancou sorrisos da plateia e sintetizou o espírito do momento.

UM NOVO CAPÍTULO PARA CACOAL

Para os próximos quatro anos, Cacoal tem um roteiro ambicioso pela frente. Com uma equipe motivada, apoio legislativo e projetos estruturantes em andamento, a Capital do Café se prepara para um período de transformações. Como disse o próprio prefeito, parafraseando um ditado popular: “Em time que está ganhando se muda sim — para melhor!”

O SOL NASCE PARA TODOS

A cerimônia de posse, que reuniu autoridades estaduais, empresários, líderes religiosos e populares, representou a renovação de um pacto com o desenvolvimento de Cacoal. Nas palavras finais de Fúria, ecoou a mensagem que resume seu segundo mandato: “Quando o sol nasce em Cacoal, ele nasce para todos. E agora é hora de fazer esse sol brilhar ainda mais forte!”